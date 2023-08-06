Синоптик: Пик жары в Москве пройден

«Максимальная температура воздуха сегодня в Москве, на метеостанции ВДНХ, составила плюс 31,4 градуса. С большой долей вероятности можно говорить о том, что это значение станет самым высоким за все нынешнее лето. В Подмосковье жарче всего было в Электростали – плюс 32,6 градуса, в Клину, Можайске и Михнево температура воздуха достигла плюс 32,4 градуса. Отметку в плюс 30 градусов преодолели все метеостанции столичного региона», – написал Михаил Леус.