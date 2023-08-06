Тысячи москвичей провели жаркие выходные на Урбанфоруме

Площадки Московского урбанфорума в эти выходные по посещаемости всерьез конкурировали со столичными пляжами. Среди самых популярных оказались просветительские лекции в Гостином Дворе и концерты под открытым небом в Лужниках.

© rg.ru

Как уже писала "РГ", в этом году формат традиционного Московского урбанистического форума претерпел значительные изменения. В отличие от прошлогодних Форум-2023 по большому счету открыт для всех желающих. Сейчас работают три площадки: спорткомплекс "Лужники", Гостиный Двор и парк "Зарядье". В середине августа откроется еще и четвертая в выставочном зале "Манеж", где заработает выставка, посвященная транспорту. Там установят интерактивные стенды о Московских центральных диаметрах, Московском центральном кольце и Большой кольцевой линии подземки.

Видео дня

Гостиный Двор собрал аншлаг на лекции главного психиатра Москвы Георгия Костюка. Аудиторию в основном волновало, как можно сохранить ментальное здоровье в условиях постоянных стрессов мегаполиса.

"Профилактику старческой деменции необходимо начинать еще в предпенсионном возрасте, - отметил Георгий Костюк. - Для этого нужно исключить основные факторы риска: алкоголь и курение. Очень важно не столько стремиться к новым карьерным высотам, но и стараться работать просто в свое удовольствие".

Трудно было в Гостином Дворе миновать и танцевальную инсталляцию. Почти все, кто входил в "шатер" с 3D-экраном, с удовольствием принимали участие в танцевальном баттле. Здесь можно было виртуально перенестись к любой столичной достопримечательности, легко повторяя за героем на экране танцевальные движения.

Парк "Зарядье" в это же время радовал гостей не только йогой творческими мастер-классами на Парящем мосту, но и многочисленными интересными интерактивными локациями. В одной из них, например, дети могли с помощью модели спецтехники научиться убирать снег. Более того, в этом аттракционе нашелся ответ на вопрос, который давно будоражит умы многих взрослых: каким образом в зимний период так точно измеряют количество вывезенного снега. Оказывается, для этого специальная программа строит 3D-модель вывезенного снега и на основании ее показателей вычисляет общую кубатуру.

Форум в этом году проходит в новом формате. Мероприятия уже идут на трех площадках, в середине августа откроется еще одна.

Самой жаркой по праву считается площадка Урбанфорума в спорткомплексе "Лужники". Там проходят многолюдные мастер-классы в открытом бассейне: даже вдали от моря можно научиться настоящему серфингу. Много удивительного можно было увидеть и на "земных" площадках. В роли бармена, например, выступил машинист экскаватора "МОЭК". На экскаваторном шоу он сумел ковшом аккуратно разрезать яблоко, открыть бутылку газировки и даже виртуозно разлить ее по бокалам. А вечером в Лужниках состоялся грандиозный концерт с участием DJ GROOV, "Кар-Мэн" и Маргариты Суханкиной. Утомленные 30-градусным дневным пеплом москвичи веселились до глубокой ночи.