Синоптик предупредил москвичей об ухудшении погоды

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил в эфире телеканала «Россия 24», что на предстоящей неделе москвичей ожидают ливни с грозами.

По словам специалиста, сейчас в Москве установилась самая сильная с начала лета жара, и после нее погода начнет ухудшаться. Так, 8 и 9 августа в столице возможны локальные грозы и ливни.

Отмечается, что температура воздуха также начнет снижаться. В понедельник 7 августа она составит +31°С, а в последующие дни опустится до +26.. +24°С.

До этого Тишковец говорил, что на воскресенье пришелся пи жары в Москве. В центре города воздух прогрелся до +31°С.

Как отметил синоптик, на всех метеостанция Московского региона 6 июля было зафиксировано выше +30℃.