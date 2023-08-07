Бесплатную воду продолжают раздавать на станциях столичного метро из-за жары

В период максимальной жары продолжается раздача бесплатной воды пассажирам автобусов и некоторых станций метро. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В частности, получить бутылку воды можно на станциях метро: «Выхино», «Фили», «Измайловская», «Технопарк», «Студенческая», «Кутузовская», «Багратионовская», «Филевский парк», «Пионерская» и «Кунцевская». Также воду выдают на причалах: «Киевский», «Трехгорный», «Сити-Центральный», «Сити-Багратион», «Кутузовский», «Сердце Столицы».

Также утолить жажду можно на автостанциях «Саларьево», «Северные Ворота», «Центральный», «Южные Ворота», «Варшавская» и Орехово. Раздача воды ведется и у трамвайных остановок «Метро «ВДНХ», «Метро «Бауманская», «Метро «Авиамоторная», «Метро «Новокузнецкая» и «Метро «Коломенская».

— В жаркие дни особенно бережно относитесь к своему здоровью: носите свободную одежду светлых тонов, избегайте прямых солнечных лучей, пейте много воды, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, чьи слова приводит Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Метеоролог Татьяна Позднякова сообщила, что усиливающиеся ветряные потоки смягчат жару в Москве. Днем 7 августа порывы ветра будут достигать 12–14 метров в секунду и создадут ощущение плюс 26 градусов.