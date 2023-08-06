Заммэра Сергунина пригласила горожан и туристов на выставку детских рисунков в рамках МУФ-2023

На площадке Московского урбанистического форума (МУФ) в олимпийском комплексе «Лужники» проходит выставка детских рисунков, посвященных столице. Об этом в воскресенье, 6 августа, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Их авторы — участники конкурса «Наследие моего района» разных лет, — сказала она.

По словам заммэра, в этом году конкурсу исполнилось 5 лет. За все время в нем приняли участие почти 12 тысяч детей, были присланы работы, на которых изображены достопримечательности всех районов и поселений Москвы.

Для выставки отобрали порядка 145 работ, на них посетители увидят Поклонную гору и усадьбу Братцево, а также метрополитен и Бородинский мост, памятники и парки.

Основная идея конкурса заключается в том, что участники могут показать уникальность каждого района столицы. Это могут быть как памятники архитектуры, так и современные здания, парки, монументы, дворы школ и скверы перед жилыми домами.