Сергунина: На Московском урбанистическом форуме открылась выставка «Наследие моего района»

«В 2023 году конкурсу исполнилось пять лет. За это время ребята прислали работы, на которых изображены достопримечательности всех районов и поселений Москвы . Для выставки отобрали 145 рисунков, на них запечатлены Поклонная гора и усадьба Братцево, метрополитен и Бородинский мост, памятники и парки. Приглашаем вас полюбоваться пейзажами юных художников», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной .

Отмечается, что выставка состоит из 20 стендов. На каждом можно не только увидеть рисунки, но и узнать имя автора, возраст (на момент участия) и район, где он живет. Конкурс детского рисунка проходит с 2019 года при поддержке столичного департамента культурного наследия. За пять лет в нем приняли участие 12 тыс. мальчиков и девочек. Согласно условиям, ребята изображают значимые с их точки зрения места и объекты своих родных районов. Основная идея заключается в том, чтобы показать: каждый район столицы уникален, везде есть свои доминанты и аутентичные точки притяжения. Это могут быть как памятники архитектуры, так и современные здания, парки, монументы, даже двор школы или сквер перед домом.