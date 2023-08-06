В Москве зафиксировали самую высокую температуру в 2023 году

"Сегодня в 11 часов на метеостанции ВДНХ была зафиксирована самая высокая температура нынешнего года - плюс 30,2 градуса. Конечно, температура в Москве уже превышала 30-градусную отметку, но не на нашей реперной (базовой, главной - прим. ТАСС) станции, по которой мы все считаем", - сказал он.