Рекордная жара ожидается в Москве в воскресенье и понедельник. Такой прогноз сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передаёт RT.

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«Сегодня прогнозируется +32…+34 °С. Это очень высокая температура, она на шесть градусов превышает норму», — заявил Вильфанд.

По его словам, в понедельник установится не менее жаркая погода. Максимальные значения достигнут +31…+33 °С. Ночью температура в спальных районах будет +18…+22 °С, в центре города +22…+24 °С.

В субботу в Москве уже была зафиксирована самая высокая температура нынешнего летнего сезона. На станции Росгидромета термометры показали +29,2 °С. Жаркая погода связана с малой облачностью и воздушными массами из Турции, Центральной Азии и с Ближнего Востока.

До четверга температура будет снижаться, оставаясь выше климатической нормы примерно на два градуса.