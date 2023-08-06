Рекордная жара ожидается в Москве в понедельник
Рекордная жара ожидается в Москве в воскресенье и понедельник. Такой прогноз сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передаёт RT.
«Сегодня прогнозируется +32…+34 °С. Это очень высокая температура, она на шесть градусов превышает норму», — заявил Вильфанд.
По его словам, в понедельник установится не менее жаркая погода. Максимальные значения достигнут +31…+33 °С. Ночью температура в спальных районах будет +18…+22 °С, в центре города +22…+24 °С.
В субботу в Москве уже была зафиксирована самая высокая температура нынешнего летнего сезона. На станции Росгидромета термометры показали +29,2 °С. Жаркая погода связана с малой облачностью и воздушными массами из Турции, Центральной Азии и с Ближнего Востока.
До четверга температура будет снижаться, оставаясь выше климатической нормы примерно на два градуса.
Заметное понижение начнётся с пятницы и будет связано с фронтальным разделом, который приведёт к значительным осадкам. В пятницу, субботу и воскресенье температура будет около +20 °С.