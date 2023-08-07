Аэрацию воздуха в Москве начали проводить каждые два часа из-за жары

Городские службы из-за жаркой погоды ежедневно промывают дороги. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— В цикличном режиме организован полив проезжей части, что позволяет не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать поверхность дорожного полотна. При длительном воздействии прямых солнечных лучей и высокой транспортной нагрузке асфальт сильнее подвержен пластической деформации, — заявил он.

По словам Бирюкова с 11:00 до 20:00 каждые два часа проводится аэрация воздуха — струи воды поливомоечной техники направляются вверх и охлаждают не только дорожное полотно, но и воздух, который нагревается от раскаленного на солнце асфальта.

Метеоролог Татьяна Позднякова сообщила, что усиливающиеся ветряные потоки смягчат жару в Москве. Днем 7 августа порывы ветра будут достигать 12–14 метров в секунду и создадут ощущение плюс 26 градусов.