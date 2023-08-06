Сергей Собянин анонсировал скорое открытие нового комплекса инфекционной больницы № 1
На Волоколамском шоссе завершается строительство лечебно-диагностического комплекса инфекционной клинической больницы (ИКБ) № 1. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.
«Комплекс станет лучшим профильным стационаром России с самым современным лабораторным оснащением. Здесь можно будет проводить как диагностику, так и лечение любых инфекционных заболеваний», — написал Мэр Москвы
Новый комплекс площадью более 100 тысяч квадратных метров состоит из трех корпусов, соединенных надземными переходами и общей подземной частью.
Его строительство планируется завершить в сентябре. Специалисты уже закончили монтаж инженерных систем, сейчас ведутся пусконаладочные работы.