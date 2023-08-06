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Сергей Собянин анонсировал скорое открытие нового комплекса инфекционной больницы № 1

На Волоколамском шоссе завершается строительство лечебно-диагностического комплекса инфекционной клинической больницы (ИКБ) № 1. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

Собянин анонсировал скорое открытие нового комплекса инфекционной больницы № 1
© Mos.ru

«Комплекс станет лучшим профильным стационаром России с самым современным лабораторным оснащением. Здесь можно будет проводить как диагностику, так и лечение любых инфекционных заболеваний», — написал Мэр Москвы

Новый комплекс площадью более 100 тысяч квадратных метров состоит из трех корпусов, соединенных надземными переходами и общей подземной частью.

Его строительство планируется завершить в сентябре. Специалисты уже закончили монтаж инженерных систем, сейчас ведутся пусконаладочные работы.