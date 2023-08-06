Специалисты Мосприроды заметили в столице семью редких чибисов

В столице заметили семью редких чибисов. Об этом в воскресенье, 6 августа, рассказали в пресс-службе Мосприроды.

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— Здесь, если повезет, можно увидеть чернышей, малых зуек, а также чибисов, — говорится в сообщении.

Чибисы появились недалеко от реки Ржавки, которая часто становится местом гнездовья разных видов птиц. Чибис относится к семейству ржанковых. Его можно легко узнать по хохолку из длинных и узких перьев, черному клюву и необычному голосу. В интонации и звуках пернатых слышится тревожное и жалобное: «Чьи вы, чьи вы?».

Когда специалисты Мосприроды заметили птичек, те взволнованно перекликалась друг с другом: вероятно, самец подавал самке условный сигнал. Их беспокойное поведение может означать, что где-то рядом расположено гнездо.

Чибисы любят строить гнезда на открытых пространствах, выбирая для этого поля, низкотравные луга и пустыри. Обычно кладка чибиса состоит из четырех яиц. Их насиживает в основном самка, изредка ее сменяет самец, пишет официальный сайт мэра Москвы.