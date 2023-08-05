Жара в Москве побила два температурных рекорда – Вильфанд
Жара в Москве побила два температурных рекорда. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Сегодня самая высокая температура с начала года, а вчера в пятницу самая высокая средняя суточная температура, то есть подряд два температурных рекорда. Остальные рекорды еще впереди, потому что завтра будут еще более высокие значения, но пока следует зафиксировать это», — сказал Вильфанд.
Он отметил, что завтра температура в Москве будет выше 30 градусов. Очень высокий ультрафиолетовый индекс, больше шести. Это опасная температура. С восхода до заката солнце прогревает подстилающую поверхность.
«Завтра и в понедельник будут очень высокие температуры. В московском регионе прогнозируется плюс 31-34 градуса, поэтому рекорды впереди, — заключил он.