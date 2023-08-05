Жара в Москве побила два температурных рекорда

«Сегодня самая высокая температура с начала года, а вчера в пятницу самая высокая средняя суточная температура, то есть подряд два температурных рекорда. Остальные рекорды еще впереди, потому что завтра будут еще более высокие значения, но пока следует зафиксировать это», — сказал Вильфанд.