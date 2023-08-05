Неделя финансовой грамотности стартовала в Москве
Москвичам и гостям столицы предлагают улучшить знания в денежных вопросах. В парке Зарядье открылась Неделя финансовой грамотности, передает «МИР 24».
Посетителей ждут лекции, мастер-классы, тематические игры и викторины. Они посвящены инвестициям, налогам, кредитованию, планированию семейного бюджета. Проводят и интерактивные экзамены, грамотен ли ответчик в области финансов.
«В рамках нашей недели мы подготовили более 70 мероприятий для различных возрастных групп. Человек получает, скажем так, диагноз своего финансового здоровья. Чек-апы – это вопросы по различным тематикам финансовой грамотности, и, если человек не ответит на вопросы, чек-ап как раз определит пробелы в его знаниях», – рассказала руководитель Центра финансовой грамотности Ольга Лукачева.
В рамках Недели финансовой грамотности запланированы выступления финансовых блогеров, медиаперсон, а также экспертов Банка России, Московской биржи и налоговой службы.