Неделя финансовой грамотности стартовала в Москве

«В рамках нашей недели мы подготовили более 70 мероприятий для различных возрастных групп. Человек получает, скажем так, диагноз своего финансового здоровья. Чек-апы – это вопросы по различным тематикам финансовой грамотности, и, если человек не ответит на вопросы, чек-ап как раз определит пробелы в его знаниях», – рассказала руководитель Центра финансовой грамотности Ольга Лукачева.