Спасатели призвали москвичей не разводить открытый огонь из-за жары

Жителям столичного региона следует воздержаться от обращения с открытым огнем из-за установившейся жары. Соответствующую рекомендацию распространили в Главном управлении МЧС России по Москве.

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— Уважаемые москвичи и гости столицы! В связи с жаркой погодой Главное управление МЧС России по г. Москве рекомендует соблюдать требования пожарной безопасности, исключить обращение с открытым огнем, — указано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

На днях в Москву и Подмосковье пришла поистине летняя погода — днем столбики термометров достигали отметок в 30 градусов тепла и выше. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что период жары с 4 по 7 августа будет самым длительным в Центральной России за все лето 2023 года.

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков заявил, что все городские службы были переведены на усиленный режим работы в связи с погодными условиями. Они будут следить за состоянием асфальта, своевременным уходом за деревьями и растениями и комфортом людей.