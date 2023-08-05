Жара в Московском регионе превысила отметку в +30 градусов

Жара в Московском регионе во второй половине дня 5 августа достигла +30 градусов, а в отдельных районах даже превысила эту отметку.

По данным синоптиков Гидрометцентра России, к 15:00 столбики термометров в Коломне поднялись до +30,5 градусов. В Жуковском и Раменском сейчас +30 градусов, на половину градуса прохладнее в районе аэропорта Домодедово, во Внуково зафиксировали +29 градусов, в Шереметьево температура воздуха достигла +27 градусов. На главной метеостанции столицы, расположенной на ВДНХ, зафиксировали +28,5 градусов.

В Москве до 18:00 из-за жары продолжает действовать оранжевый уровень погодной опасности, символизирующий опасные метеорологические условия с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. Прогнозы синоптиков показывают, что предстоящей ночью в столице будет до +20 градусов, в центре города температура воздуха достигнет +24 градусов. Днем 6 августа метеорологи прогнозируют до +34 градусов.