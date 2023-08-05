Собянин: Более 4,7 тыс. человек получат новое жилье по программе реновации в ЦАО
Более 4,7 тыс. жителей Центрального административного округа (ЦАО) Москвы получат жилье в рамках программы реновации. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Новое жилье по программе реновации получат больше 4,7 тыс. человек, живущих в центре Москвы. Почти все уже заключили с городом договоры, оставшиеся сейчас оформляют необходимые документы. Больше всего правообладателей нового жилья в Пресненском районе – свыше 3 тыс. человек. На втором месте Басманный – около 800. Следом идут Таганский и Красносельский – больше 720 и почти 200 горожан соответственно», – написал Сергей Собянин.
Мэр отметил, что в центре столицы уже расселили 30 старых домов. Горожане переехали в новостройки в кварталах с развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью. В рекордные сроки были переселены жители дома на ул. Бакунинская, стартовало расселение дома на ул. Доброслободская: это здание включено в третий этап программы, однако его жители уже начали получать новые квартиры.