Более 4,7 тыс. человек получат новое жилье по программе реновации в ЦАО

«Новое жилье по программе реновации получат больше 4,7 тыс. человек, живущих в центре Москвы. Почти все уже заключили с городом договоры, оставшиеся сейчас оформляют необходимые документы. Больше всего правообладателей нового жилья в Пресненском районе – свыше 3 тыс. человек. На втором месте Басманный – около 800. Следом идут Таганский и Красносельский – больше 720 и почти 200 горожан соответственно», – написал Сергей Собянин.