На Южном речном вокзале установили плавучий причал для электросудов

На Южном речном вокзале в Москве установлен плавучий причал в рамках подготовки к запуску второго регулярного маршрута электротранспорта. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

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"Мы готовимся к запуску второго маршрута – установили плавучий причал на Южном речном вокзале. Он оснащен удобными сидениями и системой климат-контроля. Пассажиры смогут купить кофе и полюбоваться панорамным видом на город", – сообщается в заявлении пресс-службы.

Диаметр причала составляет 16 метров. Он может вместить до 80 пассажиров, а внутри есть все для комфортного ожидания судна.

Плавучие причалы на Южном речном вокзале – это полностью российская разработка. Отмечается, что они экологичны и не наносят никакого вреда акватории Москвы-реки.

Заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что Дептранс продолжает развивать необходимую инфраструктуру для интонационного речного транспорта по поручению Сергея Собянина.