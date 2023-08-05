В первом полугодии социальные учреждения получили от города 70 помещений

Столица регулярно предоставляет объекты недвижимости для работы советов ветеранов, досуговых центров, образовательных учреждений и центров московского долголетия.

© М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В первом полугодии 2023 года город предоставил социальным организациям помещения для работы общей площадью 101,4 тысячи квадратных метров. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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«Столица регулярно предоставляет объекты недвижимости для работы социально значимых организаций: советов ветеранов, досуговых центров, образовательных учреждений и центров московского долголетия. За шесть месяцев 2023 года город передал им 70 зданий и помещений общей площадью свыше 100 тысяч квадратных метров», — рассказал он.

Помещения и здания передаются организациям, занимающимся социально значимой работой, на праве оперативного управления. Это позволяет им оснащать объекты необходимым оборудованием, проводить ремонт и оказывать услуги населению.

«Больше всего переданных с начала года помещений находится на северо-западе столицы — 17, их общая площадь составляет 13,3 тысячи квадратных метров. По восемь объектов недвижимости получили организации на юго-востоке города и в ТиНАО, площадь помещений составляет 12,3 тысячи и 28,7 тысячи квадратных метров соответственно. По шесть объектов расположено на востоке, юге, севере и юго-западе столицы — площадью 9,3 тысячи, 4,7 тысячи, 764 и 500 квадратных метров соответственно», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества МаксМаксим Гаман.

Пять помещений получили социально значимые организации на северо-востоке города, по три — на западе и в центре города, два — в Зеленограде.

Например, помещение площадью 832,2 квадратного метра на Псковской улице (дом 9, корпус 2) передали спортивно-досуговому центру «Кентавр». Объект площадью 120,3 квадратного метра по адресу: Рождественская улица, дом 21, корпус 6 был предоставлен управе Некрасовки для размещения районного совета ветеранов.

Один из приоритетов Москвы — обеспечение всех жителей города необходимой социальной инфраструктурой. Социальные объекты работают по единым стандартам, что позволяет гарантировать их качество для любого москвича и в любом районе.