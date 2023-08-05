Новые полосы для общественного транспорта откроют в пяти округах

Они позволят сократить время в пути и снизят аварийность на 30–40 процентов.

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С 26 августа в столице появится семь новых выделенных полос. Нововведения коснутся 35 маршрутов общественного транспорта, которыми ежедневно пользуются почти 95 тысяч пассажиров.

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«Общая длина новых выделенных полос для городского транспорта в Москве составит 3,57 километра. Такая разметка поможет снизить аварийность с автобусами и электробусами на 30–40 процентов. Мы продолжаем обеспечивать комфорт и безопасность наших пассажиров по поручению Сергея Собянина», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта МаксМаксим Ликсутов.

Так, новая разметка у станции Остафьево второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) обеспечит подъезд автобусов и электробусов к станции. Полоса протяженностью 600 метров предназначена для маршрутов № 525 и 308, на которых ежедневно совершают около полутора тысяч поездок. Общий интервал составляет пять минут.

Длина новой полосы в сторону области на Можайском шоссе от улицы Толбухина до пересечения с МКАД составит 1,3 километра. Она позволит более чем 17 тысячам жителей Одинцовского городского округа проезжать этот участок не за 11 минут, а всего за две. Изменения коснутся областных маршрутов № 139, 301к, 339, 418, 442, 454, 457к, 477, 819к и 1265к. Все автобусы ходят с общим интервалом две минуты в часы пик.

Еще одну выделенную полосу длиной 210 метров откроют на участке Садовой-Спасской улицы от Каланчевской улицы до проспекта Академика Сахарова. Новая разметка поможет автобусам, следующим против часовой стрелки со стороны станции метро «Красные Ворота», избежать задержек на перекрестке с проспектом.

Полоса на улице Коломенской у станции метро «Кленовый бульвар» поможет соблюдать расписание автобусам № 824 и С856.

Вводится в эксплуатацию выделенная полоса на 33-м километре МКАД. При движении по часовой стрелке от Дорожной улицы до пересечения с Варшавским шоссе автобусы проезжают этот участок за одну минуту вместо трех. Изменения затронут городской маршрут № 837 и областные № 483к, 1039, 1040 и 1042. Ими ежедневно пользуются более шести тысяч пассажиров. Все автобусы ходят с общим интервалом 14 минут в часы пик.

Еще одна полоса длиной 150 метров появится на участке Электролитного проезда от Проектируемого проезда № 2139а до улицы Ремизова. Изменения коснутся маршрутов № 119, 317, 926, 965, 142, 529 и С929, общий интервал движения автобусов по ним составляет примерно две минуты в час пик.

На улице Дмитрия Ульянова новая разметка появится сразу на двух участках. Выделенная полоса длиной 310 метров в левом ряду перед пересечением с Ленинским проспектом позволит точнее соблюдать расписание автобусам № 57, 419, 529, 119, 434 и 553, которые ходят с общим интервалом четыре минуты. Они будут проезжать этот участок в четыре раза быстрее — за две минуты вместо восьми. В результате время в пути сократится более чем для 12 тысяч пассажиров. Вторая полоса длиной 400 метров на участке от Большой Черемушкинской улицы до Севастопольского проспекта повлияет на маршруты № 434, 142, С918: автобусы будут проезжать этот отрезок в 3,5 раза быстрее — за две минуты вместо семи. В сутки на них совершают около девяти тысяч поездок.