На Мосурбанфоруме в «Лужниках» можно увидеть «Световой тоннель» с интерактивным экраном

Десятки арт-объектов и инсталляций представлены на площадке Московского урбанистического форума в «Лужниках». Об этом сообщается на сайте форума. Предполагается, что они познакомят гостей со знаковыми достопримечательностями и инфраструктурными достижениями Москвы.

Так, гости форума могут увидеть макет Ростокинского акведука, который был построен в 1783 году. После благоустройства окружающей территории он станет частью 20-километрового зеленого маршрута в парке «Яуза». Там же представлен макет ротонды усадьбы Братцево, который возведен в «Лужниках» почти в натуральную величину. Сама ротонда была построена в начале XIX века для украшения поместья. Также для отдыха гостей был построен арт-объект «Трубы». Этот мини-парк украшен ампельными растениями и оснащен удобными полукруглыми скамейками в виде ярко-синих труб.

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Инсталляция «Сердце столицы» представляет собой двустороннюю композицию. С одной стороны — рубиновая поверхность, с другой — витражи-импровизации на тему знаковых архитектурных объектов Москвы. Рядом с инсталляцией установлен арт-объект «Световой тоннель» с 30-метровым диджитал-экраном, где посетители увидят анимированную панораму столицы. При на экране этом можно включить водопад из цветов или зажечь огни ночного города.

Воздушный мост «Два сердца столицы» символизирует Большую кольцевую линию и Московское центральное кольцо. А экспозиция «Станции московского метро» знакомит гостей с макетами новейших станций. Попробовать себя в роли городского художника по свету гостям дает возможность проект «Светодизайнер». Можно самостоятельно подобрать подсветку для макета Большого театра, отмечая светом архитектурные особенности.

На площадке для молодоженов расположилась инсталляция «Мост любви». Этот арт-объект знакомит гостей с деятельностью ГБУ «Гормост. Проект «Памятные монеты» посвящен теме раздельного сбора мусора. Посетители могут загрузить пластиковую бутылку или алюминиевую банку в автомат и получить за это памятную монету. А инсталляция «Экосфера» расскажет о достижениях города в сфере экологии.

Инсталляция «Безопасный дом» — это макет знакомой многим двухкомнатной квартиры панельного дома серии П-44. На ее примере горожане узнают, какие работы можно выполнять при перепланировке, а что категорически запрещено.

В течение всего форума посетители, участвующие в мастер-классах по росписи пластиковых труб, могут сами достраивать арт-инсталляцию «На холсте из труб», прикрепив к ней собственноручно созданные арт-объекты. По окончании форума эта инсталляция превратится в большую скульптуру.