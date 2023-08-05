Дом на 102 квартиры построят по программе реновации в районе Восточный

В районе Восточный по программе реновации планируется построить дом площадью более 10,3 тыс. кв. м, он будет расположен по адресу: пос. Акулово, земельный участок №4. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Особенностью данного проекта является местоположение новостройки в самом дальнем эксклаве Москвы в составе Восточного административного округа (ВАО) – пос. Акулово. Дом общей площадью более 10,3 тыс. кв. м будет состоять из двух секций, рассчитанных на 102 квартиры. Застройщику выдана вся необходимая разрешительная документация для начала работ на стартовой площадке», – приводятся в сообщении слова председателя комитета государственного строительного надзора столицы (Мосгосстройнадзор) Игоря Войстратенко.

Видео дня

Сообщается, что фасад дома облицуют керамогранитом натуральных оттенков. Предусмотрена навесная система с вентилируемым зазором и стеклофибробетонными панелями. Также установят металлические корзины под наружные блоки кондиционеров. На первых этажах обеих секций будут сквозные входные группы с двойными тамбурами, комнатами консьержа, колясочными, почтовыми ящиками, кладовыми и лифтовыми холлами. В доме установят четыре лифта. В нежилой части разместят центр информирования населения, технические помещения и объекты коммерческой инфраструктуры с отдельными входами.

В новостройке предусмотрены 24 однокомнатные, 65 двухкомнатных, 11 трехкомнатных и две четырехкомнатные квартиры с удобными планировками и застекленными лоджиями. В них выполнят внутреннюю отделку в соответствии со стандартами программы реновации, которые утвердило правительство Москвы. Кроме того, специалисты установят сантехнику, кухонные плиты, мойки, осветительное оборудование, выключатели и розетки. Всю инфраструктуру адаптируют для беспрепятственного передвижения маломобильных жителей.

«Вопросы безопасности в числе приоритетных при проектировании и возведении жилищных объектов. Например, в лифтовых холлах жилой части предусмотрены специальные зоны для лиц с ограниченными возможностями здоровья, оборудованные системами дымоудаления и двухсторонней связи с диспетчером. Помимо этого, появятся системы средств информации и сигнализации», – добавил Игорь Войстратенко.