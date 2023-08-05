В Вешняках появился бассейн на площадке «Московских сезонов»

Предусмотрены отдельные чаши для взрослых и юных гостей

© пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

В Москве появляются новые места для летнего отдыха, чтобы жители могли проводить время с комфортом, не выезжая за пределы города. Например, “Московские сезоны” в этом году открыли самокат-школы на 17 площадках, а еще в начале августа на Вешняковской улице появился бассейн - одно из инфраструктурных преимуществ курортных городов. Подробнее рассказала пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий “Московские сезоны”.

Городской бассейн расположился по адресу: Вешняковская улица, владение 16. Он оснащен системами глубокой фильтрации, вода в нем всегда теплая. Для взрослых посетителей предусмотрена большая чаша размером 21 м на 15 м, в ней одновременно могут плавать 78 человек. А вторая чаша размером 15 м на 6 м подходит для юных отдыхающих. Там сразу поместятся 30 детей. Перед посещением бассейна обязательно нужно зарегистрироваться. Посещение разрешено малышам от трех лет, подростков до 14-ти должны сопровождать совершеннолетние граждане.