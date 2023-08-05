Реконструкция очистных сооружений в Южном Бутове завершится осенью

После окончания работ производительность комплекса очистки сточных вод увеличится с 80 тысяч до 110 тысяч кубических метров в сутки.

© Е. Самарина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В Южном Бутове завершается реконструкция очистных сооружений. В итоге производительность обновленных систем вырастет почти на 30 процентов. Об этом сообщил руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

«Реконструкция Южно-Бутовских очистных сооружений позволит увеличить мощности системы водоотведения для Троицкого и Новомосковского административных округов, наиболее активно развивающейся сегодня территории столицы. За счет мероприятия производительность комплекса очистки сточных вод увеличится с 80 тысяч до 110 тысяч кубических метров в сутки. Готовность объекта — около 90 процентов. Этой осенью планируем ввести его в эксплуатацию, — отметил Владимир Жидкин.

На территории ТиНАО и Южного Бутова появились новые жилые кварталы, и активная застройка продолжается. После завершения работ очистные сооружения смогут принимать больший объем хозяйственно-бытовых сточных вод. Реконструкция позволит обеспечить надежную работу комплекса по очистке сточных вод и минимизировать проникновение вредных веществ в атмосферу.

Специалисты возводят новый блок очистки воды площадью 9,7 тысячи квадратных метров. Для приема сточных вод построили распределительную камеру, которая будет направлять потоки в сооружения механической очистки. Для биохимической обработки воды возводят аэротенки коридорного типа с иловой насосной станцией, а также блок вторичной очистки и дезинфекции. Реконструкцию проводят без остановки работы существующих сооружений.