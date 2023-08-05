Жирафу Самсону из Московского зоопарка исполнилось 30 лет

«Наш жираф – живая легенда. Он был с нами до Жуи и Диндин. До Филимона. До Визури. До Роксака, Диксона, Айки или Тимофея. Именно его часто вспоминают в связи с Зоопарком.Давайте продолжим заботиться о Самсоне вместе. Мы обеспечим ему комфортную жизнь, а вы, дорогие друзья – просто приходите его проведать. Просто помашите нашему любимому жирафу – он порадуется», – подчеркнули в пресс-службе зоопарка.