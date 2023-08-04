Москвичам рассказали, когда спадет аномальная жара

Аномальная жара в Москве спадет вечером 8 августа. Об этом в беседе с RT рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, в первой половине дня 8 августа воздух в Москве прогреется до плюс 30-32 градусов и вечером контрастная температура достигнет максимума. Шувалов отметил, что такой перепад не несет ничего хорошего.

«Если этот фронт пройдет в ночь на среду, то можно рассчитывать, что обойдемся грозовым дождем», — добавил синоптик.