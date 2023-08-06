Возле 16 прудов-регуляторов в Марьине благоустроят зоны отдыха, спортивные и детские площадки

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к обустройству зон отдыха, спортивных и детских площадок возле прудов в Марьине, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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«В этом году проводим масштабные работы по обновлению 16 прудов-регуляторов на юго-востоке города, очистим их от илового осадка, отремонтируем береговые полосы и водопропускные сооружения. Приведем в порядок и прилегающие территории. Итогом реализации проекта станет появление новых комфортных зон отдыха с красивыми водоемами и благоустроенными пространствами», — рассказал он.

Возле прудов обустроят 29 зон отдыха, спортивных и детских площадок. Больше всего будет именно спортивных площадок — 16, в том числе волейбольные, бадминтонные, для стритбола и тенниса, зоны для воркаута и столы для пинг-понга. На площадках для людей старшего поколения установят специально разработанные для них уличные тренажеры.

В рамках городской программы «Чистое небо» воздушные линии уберут под землю в кабельную канализацию, ее протяженность составит более 16,7 тысячи метров. Возле водоемов сделают комфортные пешеходные пространства общей площадью 47 тысяч квадратных метров, установят 900 уличных торшеров с энергоэффективными светильниками.