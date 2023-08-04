Синоптики рассказали о предстоящих жарких выходных в Москве

В пятницу, 4 августа, в Москве температура воздуха превысила +30 °С, небольшая облачность, без осадков. Такая погода установится в столице России на несколько дней. По данным синоптиков, изменения наступят в вечер вторника, а жара спадёт к среде. В мэрии Москвы уже сообщили об усилении патрулирования городских водоёмов и увеличении числа сотрудников спасательной службы. Кроме того, в городе по меньшей мере пять раз будет проводиться аэрация.

В ближайшие несколько дней в Москве продлится жаркая погода. Как следует из данных Гидрометцентра РФ, с 4 по 8 августа температура воздуха будет находиться в диапазоне +29 °C… +34 °C при небольшой облачности и без осадков.

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«Ночью, утром и вечером в Москве и Московской области метеорологические условия будут способствовать накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы», — отмечается на сайте Гидрометцентра.

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT более детально рассказал о погоде в Москве в период с пятницы по вторник.

«Погода тёплая, даже жаркая. У нас антициклон, высокое давление, облачность. Сегодня и завтра преимущественно без осадков, по области могут пройти кратковременные дожди. Температура в ночь на субботу +17...+19 °С, днём завтра +29...+31 °С, в ночь на воскресенье +16...+20 °С, воскресенье днём +31...+33 °С, в понедельник днём +29...+34 °С. К среде жара спадёт», — отметил он.

Как заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, приход атмосферного фронта и изменения погоды наступят в вечер вторника.

«Как правило, смена жаркой воздушной массы более прохладной (контраст между этими воздушными массами достигает 10—12 °С) приводят к возникновению таких явлений, как грозы, ливни, местами град, а самое главное — шквалистое усиление ветра. Это как раз не есть хорошо, потому что в первой половине дня вторника воздух прогреется до +30...+32 °С и контрастная температура достигнет максимума. Если этот фронт ускорится, задержится или пройдёт в ночь на среду, то можно рассчитывать, что обойдёмся дождём, грозовым дождём. Вторая половина недели будет небо и земля по сравнению с началом недели. В среду и четверг будет +22...+24 °С, а в пятницу и субботу уже выше +20 °С не будет», — пояснил собеседник RT.

Патрулирование водоёмов и аэрация

В Москве из-за жары усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоёмов.

«Согласно прогнозу синоптиков, в предстоящие выходные максимальная температура воздуха в дневные часы может достигать +30—35 °С. В связи с этим в разы увеличится число отдыхающих у воды, поэтому спасатели уже приступили к усиленному патрулированию на современных катерах всей акватории Москвы-реки и внутренних водоёмов для оперативного выявления и предотвращения возможных происшествий», — рассказал заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков.

По данным департамента жилищно-коммунального хозяйства города, в столице работает 25 поисково-спасательных станций. В связи с установлением жаркой погоды почти до 100 человек увеличено число сотрудников спасательной службы. Они патрулируют и береговую линию пешим порядком, проводят профилактические беседы с отдыхающими, выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых.

Кроме того, в Москве в течение пятницы по меньшей мере пять раз проведут аэрацию. При этом с 21:00 до 06:00 будут обильно поливаться деревья, кустарники и цветники.

«При аэрации струи воды поливомоечной техники направляются вверх, таким образом они охлаждают не только дорожное полотно, но и воздух, который нагревается от асфальта», — пояснил Бирюков.

Сокращение рабочего дня

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил обязать работодателя сокращать рабочий день по требованию сотрудника при определённых высоких температурах в рабочем помещении.

«В целях защиты работника от воздействия повышенных температур (теплового излучения) и сохранения благоприятных условий труда на рабочем месте работник вправе требовать сокращения продолжительности рабочего дня. Работодатель по требованию работника обязан сократить рабочий день (смену): при температуре воздуха +28,5 °C — на один час; при температуре воздуха от +28,6 °C до +29 °C — на два часа; при температуре воздуха от +29,1 °C и выше — на четыре часа», — говорится в тексте законопроекта, который есть в распоряжении RT.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, в настоящее время если температура в рабочем помещении приблизилась к отметке +28,5 °C, то рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час. При повышении температуры до +29 °C — на два часа, при температуре +30,5 °C — на четыре часа.

Законопроектом предлагается дополнить ст. 92 Трудового кодекса Российской Федерации основанием для сокращения продолжительности рабочего дня при работе в условиях повышенной температуры воздуха.