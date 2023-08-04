В Москве двое рабочих упали с высоты при ремонте в шахте лифта

МОСКВА , 4 августа. /ТАСС/. Двое рабочих сорвались с высоты при проведении монтажных работ в лифтовой шахте на юго-западе Москвы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичной прокуратуры, один из рабочих погиб.

По предварительной информации, на строительном объекте на улице Кедрова во время проведения монтажных работ в лифтовой шахте двое рабочих субподрядной организации упали с высоты. От полученных травм один из них погиб на месте, второго госпитализировали, говорится в сообщении.