Москвичи могут сразиться в танцевальной кибербитве на Мосурбанфоруме в Гостином Дворе

На площадке Московского урбанистического форума в Гостином Дворе гости могут принять участие в сражении в танцевальной кибербитве. Об этом в воскресенье, 6 августа, сообщили в пресс-службе форума.

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— Гости могут сразиться до 10 сентября, — говорится в сообщении.

В рамках баттла гости могут выбрать музыкальную композицию и одного из четырех 3D-персонажей, которые ассоциируются с социальной сферой Москвы. В сражении могут принять участие два человека. Выбранный персонаж будет повторять танцевальные движения за человеком на фоне узнаваемых московских объектов: парка «Зарядье», Большой спортивной арены «Лужниĸов», ГЭС-2, ВДНХ.

Также во время сражения есть возможность сменить музыку, локации и даже персонажа. Принять участие в киберсражении могут как взрослые, так и дети, пишет официальный сайт МУФ.