Москвичи могут сразиться в танцевальной кибербитве на Мосурбанфоруме в Гостином Дворе
На площадке Московского урбанистического форума в Гостином Дворе гости могут принять участие в сражении в танцевальной кибербитве. Об этом в воскресенье, 6 августа, сообщили в пресс-службе форума.
— Гости могут сразиться до 10 сентября, — говорится в сообщении.
В рамках баттла гости могут выбрать музыкальную композицию и одного из четырех 3D-персонажей, которые ассоциируются с социальной сферой Москвы. В сражении могут принять участие два человека. Выбранный персонаж будет повторять танцевальные движения за человеком на фоне узнаваемых московских объектов: парка «Зарядье», Большой спортивной арены «Лужниĸов», ГЭС-2, ВДНХ.
Также во время сражения есть возможность сменить музыку, локации и даже персонажа. Принять участие в киберсражении могут как взрослые, так и дети, пишет официальный сайт МУФ.
В городе в двенадцатый раз проходит МУФ, его открытие состоялось 2 августа. Форум проводят в столице с 2011 года. Впервые мероприятие состоится сразу на четырех площадках города. Об истории и новшествах МУФ в этом году — в материале «Вечерней Москвы».