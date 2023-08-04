Москвичам рассказали, как спастись от сильной жары за рулем

Пресс-служба Госавтоинспекции Москвы в пятницу, 4 августа, дала несколько советов водителям города о том, как справиться с жаркой погодой за рулем.

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— Перед поездкой сначала опустите стекла автомобиля, дав воздуху проветриться, и только потом включайте кондиционер. В жаркую погоду водителю и его пассажирам необходимо пить достаточно жидкости, позаботьтесь о наличии питьевой воды, — говорится в сообщении.

Также следует внимательно следить за скоростным режимом. Особенно осторожным нужно быть на маневрах, так как яркое солнце и отблеск от встречного потока транспорта способны ослепить водителя.

Кроме того, ни в коем случае нельзя оставлять детей одних в машине. В условиях сильной жары это рискует обернуться трагедией.

Если же человек уже чувствует недомогание, ему вовсе следует отказаться от управления транспортом в жаркую погоду, передает Telegram-канал «Госавтоинспекция Москвы».

Доктор медицинских наук и заведующий кафедрой оториноларингологии Медицинской высшей школы РГСУ Константин Добрецов рассказал, как избежать солнечного удара в жару.