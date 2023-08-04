В Москве рассказали о разгрузке метро после запуска БКЛ

«Большая кольцевая линия, которую построили под личным руководством мэра Москвы Сергея Собянина, предлагает много новых вариантов передвижения по городу. Все больше москвичей предпочитают строить маршруты именно через БКЛ. Уже на 23% стало свободнее на Кольцевой линии, также мы видим разгрузку и других линий и станций: поездки во всем метро стали комфортнее», — сообщил Ликсутов.