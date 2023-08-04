В Москве рассказали о разгрузке метро после запуска БКЛ

Ликсутов: все больше москвичей предпочитают маршруты через БКЛ
Многие востребованные станции московского метрополитена существенно разгрузились после запуска Большой кольцевой линии (БКЛ), сообщает Дептранс Москвы со ссылкой на заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
«Большая кольцевая линия, которую построили под личным руководством мэра Москвы Сергея Собянина, предлагает много новых вариантов передвижения по городу. Все больше москвичей предпочитают строить маршруты именно через БКЛ. Уже на 23% стало свободнее на Кольцевой линии, также мы видим разгрузку и других линий и станций: поездки во всем метро стали комфортнее», — сообщил Ликсутов.
По его словам, станция «Сокольники» Сокольнической линии стала свободнее на 40%, «Калужская» Калужско-Рижской линии — на 30%, «Савеловская» Серпуховско-Тимирязевской линии и «Нижегородская» МЦК разгрузились на 19%, а «Авиамоторная» Калининский линии — на 18%.
Напомним, в марте 2023 года в Москве была полностью открыта Большая кольцевая линия метро. Всего БКЛ насчитывает 31 станцию, а ее общая протяженность составляет 70 км.