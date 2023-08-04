«Дискотека будущего» и ретродискотека ждут гостей Мосурбанфорума в пятницу и субботу в «Лужниках»

Для посетителей Московского урбанистического форума каждую пятницу и субботу будут проходить вечеринки в «Лужниках». Первые дискотеки состоятся 4 и 5 августа. Об этом сообщила пресс-служба форума.

Вечеринки будут организованы каждую пятницу и субботу с 21:00 до 03:00 на открытой площадке со стороны сектора В.

Темой мероприятия, которое начнется сегодня в 21:00 станет «Дискотека будущего». Там можно будет услышать L’ONE, DJ Sidorkov, DJ BAK$ и AGMA. Для посетителей также подготовили шоу роботов, световое арт-шоу и другие перформансы.

А 5 августа пройдет ретродискотека. На сцене выступят Маргарита Суханкина, группа «Кар-Мэн», DJ Fonarev, DJ Groove и DJ Nils.

Вход на все вечеринки свободный. Необходима предварительная регистрация на портале «Молодежь Москвы».