Как пройдут первые выходные Московского урбанфорума в «Лужниках»

Уже завтра стартуют первые выходные Московского урбанистического форума. Главной площадкой станут «Лужники», где гостей ждет насыщенная программа. Как сообщает пресс-служба мэрии столицы, в этот уикенд состоится премьера аудиовизуального перформанса, пройдут первые ночные вечеринки с выступлением популярных артистов.

В субботу, 5 августа, гости смогут посетить экскурсию «Московская реставрация». В сопровождении экскурсоводов желающие осмотрят арт-объекты исторических зданий Москвы, которые отреставрировали за последние годы. Продолжат тему мастер-классы для юных археологов. Любители настольных игр могут принять участие в турнирах по шахматам и шашкам.

Для ценителей юмора пройдет большой стендап-концерт московских комиков. Вечером начнутся выступления артистов — на сцену выйдут группа Uma2rman и дуэт RASA, авторы хита «Под фонарем». После концерта начнется ночная дискотека. Диджей-сеты подготовили DJ Groove, Fonarev и Nils, а дополнят их сет хиты группы «Мираж» в исполнении Маргариты Суханкиной и выступление группы «Кар-Мэн».

Также в 21:30 на площадке у Дворца водных видов спорта начнется премьера аудиовизуального перформанса «Город для каждого». Его зрители смогут отправиться в путешествие по технологичному мегаполису. Графику и музыку для перформанса помогали создавать нейросети.