Как пройдут первые выходные Московского урбанфорума в «Лужниках»
Уже завтра стартуют первые выходные Московского урбанистического форума. Главной площадкой станут «Лужники», где гостей ждет насыщенная программа. Как сообщает пресс-служба мэрии столицы, в этот уикенд состоится премьера аудиовизуального перформанса, пройдут первые ночные вечеринки с выступлением популярных артистов.
В субботу, 5 августа, гости смогут посетить экскурсию «Московская реставрация». В сопровождении экскурсоводов желающие осмотрят арт-объекты исторических зданий Москвы, которые отреставрировали за последние годы. Продолжат тему мастер-классы для юных археологов. Любители настольных игр могут принять участие в турнирах по шахматам и шашкам.
Для ценителей юмора пройдет большой стендап-концерт московских комиков. Вечером начнутся выступления артистов — на сцену выйдут группа Uma2rman и дуэт RASA, авторы хита «Под фонарем». После концерта начнется ночная дискотека. Диджей-сеты подготовили DJ Groove, Fonarev и Nils, а дополнят их сет хиты группы «Мираж» в исполнении Маргариты Суханкиной и выступление группы «Кар-Мэн».
Также в 21:30 на площадке у Дворца водных видов спорта начнется премьера аудиовизуального перформанса «Город для каждого». Его зрители смогут отправиться в путешествие по технологичному мегаполису. Графику и музыку для перформанса помогали создавать нейросети.
В воскресенье, 6 августа, посетители увидят экскаватор-шоу, также их ждут кулинарные поединки, мастер-классы и лекции о современных профессиях. Кроме того, все выходные на Центральном причале «Лужников» ждут любителей рыбалки. В спортивной зоне пройдет фестиваль, посвященный трехлетию проекта «Спортивные выходные» — в субботу гостям урбанфорума предложат заняться йогой, а в воскресенье – посетить уроки танцев и сделать растяжку под руководством опытных тренеров.