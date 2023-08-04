Зону отдыха в парке "Сокольники" в Москве временно закрыли для купания

"В связи с несоответствием качества воды водоема санитарно-эпидемиологическим требованиям по микробиологическим показателям временно до получения удовлетворительных результатов воды запрещено купание в зоне отдыха "Путяевский пруд №1" (Восточный административный округ), установлены знаки о запрете купания", - говорится в сообщении.