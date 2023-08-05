Питьевую воду раздают пассажирам на станциях метро и автовокзалах Москвы из-за жары

На станциях Московского метрополитена, автовокзалах и автостанциях города пассажирам из-за жары раздают питьевую воду. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Выходные очень жаркие, поэтому мы продолжаем раздавать воду в метро на станциях: «Выхино» (Таганско-Краснопресненская линия), «Фили» (Филевская линия), «Измайловская» (Арбатско-Покровская линия), «Технопарк» (Замоскворецкая линия), «Студенческая» (Филевская линия), «Кутузовская» (Филевская линия), «Багратионовская» (Филевская линия), «Филевский парк» (Филевская линия), «Пионерская» (Филевская линия), «Кунцевская» (Филевская линия)», – говорится в сообщении.

Также питьевую воду могут получить пассажиры автовокзалов и автостанций «Саларьево», «Северные ворота», «Центральный», «Южные ворота», «Варшавская», «Орехово». Кроме того, раздают воду около метро на трамвайных остановках около станций метро «ВДНХ», «Бауманская», «Авиамоторная», «Новокузнецкая» и «Коломенская». При необходимости список мест может быть расширен.