ВДНХ отметит день рождения: куда сходить и что посмотреть

ВДНХ в предстоящие выходные, 5-6 августа, отметит 84-й день рождения. В честь этой даты организаторы подготовили концерты, мастер-классы и экскурсии.

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Как сообщили в пресс-службе ВДНХ, в субботу, 5 августа, с 12:00 до 20:00 реконструируют исторические события выставки: от съемок фильма "Свинарка и пастух" и открытия павильона "Космос" до экспозиций "50 лет автомобильной промышленности СССР" и "Научно-технический прогресс - 85". А в воскресенье, 6 августа, с 12:00 до 22:00 территория ВДНХ превратится в воплощение футуристической мечты, где роботы будут встречать гостей и провожать к площади Промышленности - главной площадке в этот день. Кульминацией станет шоу-программа "Взгляд в будущее".

Узнать историю ВДНХ также можно будет на тематических экскурсиях в центре "Космонавтика и авиация", Музее славянской письменности "Слово", павильоне "Нефть" и экоцентре "Пчеловодство". На выводном круге Центра национальных конных традиций пройдут выступления всадников Кремлевской школы верховой езды и соревнования по хоббихорсингу, а на крыше павильона "Рабочий и колхозница" - концерты. Еще музыканты выступят в "Космосе", на сцене рядом с "Рестомаркетом" и в Зеленом театре.