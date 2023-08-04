ЦОДД рекомендовал москвичам пользоваться общественным транспортом из-за вечерних пробок

«ЦОДД: движение оцениваем в три балла. Вечером в центре ожидаем до семи – рекомендуем в часы пик воспользоваться городским транспортом. Сегодня час пик начнется раньше – около 16:00, просим выезжать до него или отложить поездки на более позднее время – после 19:00. Или воспользоваться городским транспортом. Также на движение могут повлиять низкие скорости, мелкие аварии и ремонтные работы на дороге», – говорится в сообщении.