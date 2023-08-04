ЦОДД рекомендовал москвичам пользоваться общественным транспортом из-за вечерних пробок
Москвичам рекомендуется в вечерний час пик 4 августа пользоваться общественным транспортом из-за прогнозируемых пробок до семи баллов, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).
«ЦОДД: движение оцениваем в три балла. Вечером в центре ожидаем до семи – рекомендуем в часы пик воспользоваться городским транспортом. Сегодня час пик начнется раньше – около 16:00, просим выезжать до него или отложить поездки на более позднее время – после 19:00. Или воспользоваться городским транспортом. Также на движение могут повлиять низкие скорости, мелкие аварии и ремонтные работы на дороге», – говорится в сообщении.
Уточняется, что вечером сложно будет проехать в центральной части города, на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце, МКАД и на вылетных магистралях по направлению в область. Сейчас затруднено движение на Каширском шоссе в районе д. 53, Ленинградском шоссе, МКАД в районе ул. Липецкая.
По прогнозу синоптиков, в городе выходные 5-6 августа будет сильная жара. Гражданам рекомендовали проверять автомобиль перед поездкой, пить больше воды и надевать головные уборы.
«Соблюдайте скоростной режим, не отвлекайтесь на телефон во время движения», – заключили в Дептрансе.