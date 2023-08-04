Пересадки между МЦД впервые появятся в Москве
В Москве впервые появятся пересадки между Московскими центральными диаметрами. Об этом сообщил заместитель мэра столицы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
По его словам, в сентябре после запуска МЦД-3 и МЦД-4 в городе будут доступны восемь пересадок между линиями наземного метро: к примеру, можно будет добраться от Минской (МЦД-4) до Долгопрудной (МЦД-1); от Внуково (МЦД-4) до Сколково (МЦД-1) и от Дмитровской (МЦД-2) до Переделкино (МЦД-4).
— Пассажиры получат новые маршруты и пересадки. В этом году также планируем открыть новый московский городской вокзал Петровско-Разумовская, который объединит две линии метро, наземный транспорт и одноименную станцию D3, — сказал он.
В дальнейшем удобные пересадки между диаметрами будут также на Рижской, Беговой и Дмитровской, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».
Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) подготовила 100 процентов необходимого персонала для будущего МЦД-3.
Мэр столицы Сергей Собянин недавно рассказал о благоустройстве территорий у станций метро и городских вокзалов МЦД. В частности, возле станции будущего МЦД-4 Санино появятся новые тротуары, удобные парковочные карманы и разворотный круг для транспорта.