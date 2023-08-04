Пересадки между МЦД впервые появятся в Москве

По его словам, в сентябре после запуска МЦД-3 и МЦД-4 в городе будут доступны восемь пересадок между линиями наземного метро: к примеру, можно будет добраться от Минской (МЦД-4) до Долгопрудной (МЦД-1); от Внуково (МЦД-4) до Сколково (МЦД-1) и от Дмитровской (МЦД-2) до Переделкино (МЦД-4).