Москвичи могут переждать аномальную жару в прохладных гостиных по всему городу

Переждать жару москвичи любого возраста могут в прохладных гостиных в центрах московского долголетия. Об этом стало известно в пятницу, 4 августа.

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В столице прогнозируется жаркая погода в ближайшие дни, температура воздуха днем превысит климатическую норму. В прохладных гостиных посетителей ждут кресла, диваны и кулеры с холодной водой.

Жители столицы могут провести время за чтением книг или настольными играми, кроме того, можно будет познакомиться с деятельностью клубов по интересам, а также инфраструктурой города, которую создали для москвичей «серебряного» возраста. Прохладные гостиные работают каждый день с 10:00 до 20:00, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, когда в Москве ожидается самый жаркий день лета.

Столичные спасатели усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов из-за установившейся жаркой погоды.