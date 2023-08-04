Собянин: Служба занятости Москвы помогла разработать карьерную стратегию почти 70 тысяч горожан
Служба занятости Москвы помогла пройти профориентацию и разработать карьерную стратегию почти 70 тысячам горожан. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— Профтестирование полезно как начинающим, так и опытным специалистам. Подростки могут выбрать подходящее направление дальнейшего обучения, — сказал он.
Для них подготовлено свыше 200 инструментов оценки гибких, цифровых и профессиональных навыков. Собянин в своем Telegram-канале подчеркнул, что узнать о своих талантах, востребованных профессиях и компетенциях можно в «Офисе будущего» на Московском урбанистическом форуме.
В рамках МУФ в Гостином Дворе откроется интерактивная экспозиция «Офис будущего». В медиазоне гости смогут узнать о классических и новых профессиях, важных для ключевых отраслей экономики Москвы: промышленность, информационные технологии, транспорт, логистика, безопасность, индустрия гостеприимства, торговля и другие.
В агрегированной базе столичной службы занятости студенты и выпускники городских университетов и колледжей могут найти более 1,6 тысячи предложений о стажировке. Получить опыт они смогут в компаниях разных направлений — ИТ, промышленность, сфера торговли и услуг и многие другие.