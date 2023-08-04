Посвященные форуму «Армия–2023» билеты «Единый» и карты «Тройка» выпустили в столице

«Мы вместе с министерством обороны РФ выпустили тематические билеты «Единый» на одну и две поездки, а еще карты «Тройка». Они посвящены международному военно-техническому форуму «Армия-2023», который в этом году пройдет с 14 по 20 августа на площадке конгрессно-выставочного центра «Патриот» (город Кубинка)», – говорится в сообщении.