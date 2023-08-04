Посвященные форуму «Армия–2023» билеты «Единый» и карты «Тройка» выпустили в столице
Тематические билеты «Единый» и карты «Тройка», посвященные форуму «Армия–2023», выпустили в столице. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«Мы вместе с министерством обороны РФ выпустили тематические билеты «Единый» на одну и две поездки, а еще карты «Тройка». Они посвящены международному военно-техническому форуму «Армия-2023», который в этом году пройдет с 14 по 20 августа на площадке конгрессно-выставочного центра «Патриот» (город Кубинка)», – говорится в сообщении.
Как уточняется, купить тематические билеты «Единый» можно во всех кассах и автоматах по продаже билетов, а «Тройку» – только в кассах станций Кольцевой линии. Тираж ограничен.
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