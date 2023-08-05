Городские службы работают в усиленном режиме из-за сильной жары в Москве

В Москве усилили работу городских службы из-за сильной жары. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков .

— В связи с непростыми погодными условиями приняты дополнительные меры по поддержанию в нормативном состоянии дорожного покрытия, уходу за зелеными насаждениями и обеспечению комфортного пребывания жителей на улицах, — сказал он.

Кроме того, пять циклов аэрации проведут в столице из-за жары. При аэрации струи воды поливомоечной техники направляются вверх. Таким образом они охлаждают не только дорожное полотно, но и воздух, который нагревается от асфальта.