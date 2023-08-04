В Москве в 2023 году благоустроят более 20 зон отдыха у воды

Свыше 10 зон отдыха на берегу рек, озер, прудов привели в порядок в Москве в 2022 году. В этом году планируется благоустроить в два раза больше таких территорий, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

"Продолжаем благоустройство традиционных мест отдыха на берегу рек, озер, прудов и других естественных водоемов. В прошлом году привели в порядок свыше десятка таких территорий, а в 2023-м планируем завершить в два раза больше проектов", - написал мэр.

По его словам, сейчас приводят в порядок парк "Долгие пруды" в Северном районе, в СЗАО работы идут в сквере между Западным и Восточным мостами Сходненского канала по Лодочной улице, на востоке благоустраивают территории у Черного и Белого озер в Косино-Ухтомском районе. Кроме того, планируется запустить еще около 10 летних мест отдыха с бассейнами.

Мэр отметил, что в рамках программы благоустройства территорий у воды комфортные пространства для отдыха уже появились у Большого и Малого Коньковских прудов на юго-западе столицы, в Молжаниновском районе, вблизи Синявинской улицы на севере, в сквере на Белозерской улице на северо-востоке. Кроме того, был обновлен парк "Печатники", завершено благоустройство парка "Каскад Кировоградских прудов" на юге Москвы, приведена в порядок территория около Красного пруда вблизи дома №32 по Чертановской улице.