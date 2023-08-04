Гостей Московского урбанфорума в «Лужниках» ждет насыщенная программа в выходные

В первые выходные Московского урбанистического форума в «Лужниках» гостей ждет насыщенная программа: премьера аудиовизуального перформанса, ночные вечеринки, выступления артистов, стендап-концерт, турниры по шахматам и шашкам, рыбалка, а также занятия по йоге и растяжке, сообщается на сайте mos.ru.

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В субботу, 5 августа, гости смогут посетить экскурсию «Московская реставрация» и осмотреть арт-объекты исторических зданий Москвы, отреставрированных за последние годы.

Тему истории продолжат мастер-классы «Первые раскопки юных археологов»: дети проведут учебные раскопки в специальной песочнице и проанализируют найденный материал. Для любителей настольных игр в рамках Московского урбанфорума пройдут турниры по шахматам и шашкам.

Вечером выступят группа Uma2 rman и дуэт RASA — авторы хита «Под фонарем». После начнется ночная дискотека с диджей-сетами DJ Groove, Fonarev и Nils, хитами группы «Мираж» в исполнении Маргариты Суханкиной и выступлением группы «Кар-Мэн».

Кроме того, в 21:30 на площадке у Дворца водных видов спорта состоится премьера аудиовизуального перформанса «Город для каждого», зрители которого смогут отправиться в путешествие по технологичному мегаполису.

В воскресенье, 6 августа, посетители смогут увидеть экскаватор-шоу: машинисты покажут, как с помощью ковша можно закрыть спичечные коробки и порезать фрукты.

Посетителей форума также ждут три кулинарных поединка.

В шатре «Траектория роста» для детей и взрослых пройдут мастер-классы и лекции о современных профессиях.

Все выходные на причале Лужники — Центральный будет проходить большая рыбалка: новичкам помогут разобраться в тонкостях ремесла, а профессионалы посоревнуются за звание лучшего рыбака Москвы.