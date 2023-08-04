Между станциями Дегунино и Бескудниково МЦД-1 установят шумозащитный экран

В столице начали работы по устройству шумозащитного экрана между станциями Дегунино и Бескудниково первого Московского центрального диаметра (МЦД-1). Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

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— Это позволит сделать условия проживания в домах, расположенных вдоль Керамического проезда, комфортнее. Установка ограждений поможет не только снизить уровень шума, но и защитить квартиры от пыли и грязи, — говорится в сообщении.

Шумозащитный экран длиной 1285 метров и высотой 4,5 метра установят на месте снесенных гаражей, передает официальный сайт мэра Москвы.

Кроме того, остановочный пункт Тестовская первого МЦД-1 реконструируют к 2026 году. Также специалисты реконструируют две существующие платформы и возводят новую платформу с навесами от атмосферных осадков на всю длину. Сейчас работы находятся на начальном этапе.