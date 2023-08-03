Москвичам рассказали о программе лекций, проводимых в «Зарядье» в рамках МУФ

В рамках Московского урбанистического форума (МУФ) в парке «Зарядье» пройдет серия мастер-классов и лекций. Об этом в четверг, 3 августа, сообщили в пресс-службе форума.

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Так, 8 августа в зале «Горизонт» пройдет мастер-класс, посвященный борьбе со страхом публичных выступлений. Гости узнают, как правильно подать себя и донести мысли до слушателей.

В тот же день представитель Департамента финансов Москвы прочтет лекцию о том, как грамотно совершать покупки в магазинах. Он также расскажет о способах накопить на свою мечту.

10 августа пройдет лекция «Well-being в большом городе».

Слушатели смогут узнать о влиянии окружающих зданий на состояние человека и как вести себя в некомфортной обстановке, говорится на официальном сайте мэра Москвы.