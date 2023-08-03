Краснокнижную орхидею обнаружили в Битцевском лесу

В природно-историческом парке «Битцевский лес» был зафиксирован дремлик широколистный, занесенный в столичную Красную книгу под пятой категорией редкости. Об этом в четверг, 3 августа, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

© Городское хозяйство Москвы

Растение также называют травянистый многолетник. Это связано с тем, что его поникшие цветки выглядят словно дремлющие. Чаще всего его можно встретить в тенистых лесах и на лугах.

Жизненный цикл дремлика составляет 30 лет. При этом период цветения наступает в возрасте 10–11 лет.

— Если вы встретите дремлик или другое растение на природной территории, просим вас не срывать его, — пишет Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».