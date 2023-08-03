В Москве пройдет духовно-просветительская выставка-форум

В столичном Центральном выставочном зале «Манеж» пройдет духовно-просветительская выставка-форум «Православная Русь — к Дню народного единства». Об этом Москвы.

Выставка-форум — проект Русской православной церкви (РПЦ), который реализуется при поддержке Правительства Москвы и Минкультуры России. В его задачи входит популяризация отечественной истории и культуры среди граждан всех возрастов. Постановление о проведении мероприятия подписал глава города Сергей Собянин.

В этом году темой выставки станет «Роль учителя в истории России». Ожидается, что площадку посетят до 300 тысяч человек.