Москва онлайн покажет обзор гастрономического фестиваля "Сыр! Пир! Мир!"

Фестиваль будет проходить с 4 по 6 августа в деревне Дубровской в Подмосковье. В мероприятии примут участие представители 350 фермерских хозяйств из 39 регионов России. Гости смогут узнать, как делается сыр и открыть для себя новые вкусы на дегустациях.