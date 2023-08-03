Собянин поддержал проведение выставки "Православная Русь – к Дню народного единства"

XX выставка-форум "Православная Русь – к Дню народного единства" пройдет в Центральном выставочном зале "Манеж". Сергей Собянин подписал соответствующее постановление, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

© пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В этом году темой выставки станет "Роль учителя в истории России", подчеркнули в сообщении, так как 2023 год, согласно указу Владимира Путина, признан годом педагога и наставника. Посетить выставку по прогнозам должны до 300 тысяч человек, как и в прошлые годы.

Отмечается, что мероприятие является крупнейшим духовно-просветительским проектом Русской православной церкви. Выставка реализуется при поддержке Минкультуры России и столичного правительства.

Как уточнили на сайте, ее главная цель – это духовно-нравственное воспитание граждан, прежде всего детей и молодежи, и содействие историческому просвещению. Задачи выставки включают в себя привлечение внимания общественности к объектам культурного наследия и историческим местам, популяризацию российской истории и культуры, поощрение искусства фотографии и творчества молодежи.

Ранее в столичном арт-центре "Хлебозавод" на Новодмитровской улице открылась выставка по случаю 20-летия "Смешариков". Ее гости смогут побывать в декорациях планетария, оранжереи, салона красоты, рабочего кабинета и технопарка, узнать об особенностях характеров и архетипах персонажей, познакомиться с их философией.